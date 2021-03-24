24 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 21:53 — REGNUM Решение правительства Канады ввести ограничения против девяти российских чиновников в связи с ухудшением ситуации с правами человека в России, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 24 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Клён Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Почему нас они все пытаются учить? Задолбали!» — написал Сергей П.

Многие пользователи выразили уверенность, что Канада просто взяла тот же курс, который держит США и Европейский союз в вопросе защиты своих агентов на территории России. Люди уверены, что Западу плевать на то, кого они пытаются отстаивать, главное, чтобы он наносил вред Российской Федерации.

«Кто бы сомневался, что прозападного блогера они будут защищать. Им не важно, Бандера это или террорист, или нацист. Главное, чтобы был против России», — считает Геннадий Г.

Некоторые комментаторы указали на то, что получившие ограничения российские чиновники не должны сильно расстроиться, ведь такая служба должна, по сути, связать их судьбу только с Россией.

«Ну что, это государственные мужи — защитники российского капитализма. Пусть теперь пострадают немного за Россию, работа у них такая. Нечего тут из них мучеников делать. Пусть отрабатывают гроши налогоплательщиков», — поделился своим мнением Александр С.

Часть людей задалась вопросом о том, какие именно права умудрились нарушить девять российских чиновников. Граждане заявляют, что претензии Канады выглядят надуманными и безосновательными.

«Интересно, а что они такое нарушили? Какие конкретные права человека?» — задаётся вопросом Артур Е.

Ряд граждан указал Канаде на её двуличность в опросе отстаивания прав человека. Пользователи считают, что в первую очередь санкции заслуживают Соединённые Штаты и различные арабские страны, где про права человека никто не слышал уже несколько тысяч лет.

«А против США Канада не хочет ввести санкции за нарушение прав человека? А против саудитов? Слабо?» — пишет Татьяна С.

Нашлись и те, кто призвал руководство Канады перестать занимать позицию учителя по отношению к России. Люди уверены, что со стороны это выглядит смешно и нелепо.

«Кто только из западников не выпячивается с поучениями про права человека для России. Умора. Поучайте лучше ваших паучат», — написала Анна А.

Напомним, 24 марта глава канадского МИД Марк Гарно сообщил журналистам, что правительство Канады ввело ограничения против девяти российских чиновников в связи с ухудшением ситуации с правами человека.