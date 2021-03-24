Оттава, , 21:29 — REGNUM Очередные санкции Канады против Москвы и не останутся без ответа российской стороны. Об этом заявили 24 марта в посольстве России в Оттаве.

«Разумеется, этот недружественный шаг, наносящий вред и без того непростым двусторонним отношениям, не останется без адекватного ответа», — приводит слова представителя дипмиссии ТАСС.

В посольстве назвали санкции Канады «абсолютно нелегитимными с точки зрения международного права и бессмысленными в плане давления на Россию», отметив, что «разговаривать языком санкций» с Москвой контрпродуктивно.

Представитель дипмиссии также рекомендовал канадским властям «подумать о собственных правочеловеческих прегрешениях, включая систематическое насилие в отношении коренного населения и проявления расовой дискриминации».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня правительство Канады приняло решение о введении персональных санкций в отношении девяти российских официальных лиц из-за ситуации вокругАлексея Навального. Под санкции попали, в частности, руководители ФСБ, Генпрокуратуры, Росгвардии и ФСИН, а также ряд высокопоставленных сотрудников администрации президента России.

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