Киев, 24 марта, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Сегодня, 24 марта, в украинском городе Черновцы умер мужчина, которого ранее вакцинировали от коронавируса, сообщила пресс-служба украинского минздрава.

ИА REGNUM

Согласно источнику, умерший работал провизором аптеки военного госпиталя, по предварительной информации, причина смерти — острый мозговой инсульт. Министерство отмечает, что мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни. При этом, настаивает ведомство, не было противопоказаний к вакцинации, перед прививкой мужчина чувствовал себя хорошо, на состояние здоровья не жаловался.

15 марта мужчина вакцинировался от COVID-19 препаратом Covishield, а 16 марта вечером его уже доставили в городскую клиническую больницу №3, где он лечился по поводу инсульта. Из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек, неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано, подчеркивает министерство.

ИА REGNUM напоминает, что 23 марта в Одесской области Украины умерла женщина-военнослужащий. Перед смертью, в воскресенье, 21 марта, она получила прививку от коронавируса перед отправкой в зону проведения ООС. В минздраве заявили, что смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения, а женщина якобы имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни.

На Украине для вакцинации используют индийскую вакцину Covishield, которая является «репликой» AstraZeneca.