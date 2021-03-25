Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Президент США Джо Байден рассматривает возможность введения нового закона, который затронет права на приобретения огнестрельного оружия. Об этом 24 марта сообщает Reuters со ссылкой на слова вице-президента страны Камаллы Харрис.

Для достижения долгосрочного эффекта Конгрессу США нужно будет принять закон о контре над оборотом оружия, уточнила Харрис.

«Если Конгресс решит принять законопроект, то он станет законом, которого нам так нахватает», — заявила вице-президент и добавила, что США нуждаются и в повсеместных проверках биографических данных.

Напомним, что 22 марта вооруженный мужчина застрелил 10 человек в магазине в штате Колорадо. За неделю до этого восемь человек были застрелены в массажных салонах Атланты. После случившегося Байден попросил Конгресс принять законы о контроле над огнестрельным оружием.