Женева, Швейцария, , 21:05 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 461 606 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 123 902 242 человек. Такие данные приводит 24 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 8363 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 727 837.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 393 531 новом случаях заболевания и 7151 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.