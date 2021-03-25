Бразилиа, , 07:50 — REGNUM За последние сутки в Бразилии впервые зафиксировали более 3 тыс. летальных исходов от осложнений при COVID-19, сообщает 24 марта BBC.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Сообщается, что было выявлено 3251 новых смертей от COVID-19. Этот показатель является рекордным с начала пандемии. Предыдущее максимальное количество умерших было зарегистрировано 17 марта — 2841 человек. Всего в стране от указанного заболевания скончались 298 676 пациентов.

Напомним, что из-за роста числа заражений коронавирусом в связи с распространением нового бразильского штамма COVID-19 в больницах Бразилии практически переполнены отепления интенсивной терапии.

В 27 штатах заняты более 80% коек в интенсивной терапии. В Риу-Гранди-ду-Сул мест совсем не осталось.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта президент Бразилии Жаир Болсонару объявил, что новым бразильским министром здравоохранения станет врач-кардиолог Марселу Кейрога. С начала распространения коронавирусной инфекции в стране он будет уже четвертым по счету чиновником, назначенным на пост главы минздрава.