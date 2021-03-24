Нижний Новгород, , 20:59 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел встречу с главами регионов Поволжья. Обсуждалась ситуация с распространением коронавируса, реализация национальных проектов, подготовка к Единому дню голосования и другие вопросы.

В частности, Комаров констатировал, что уровень заболеваемости коронавирусом по сравнению с показателем конца 2020 года снизился на 47%. Также наблюдается тенденция снижения занятости коечного фонда для лечения больных инфекционного профиля на 46% по сравнению с тем же периодом.

Сейчас в округе постепенно большинство стационаров переходят к плановому режиму работы. Полпред рекомендовал вести эту работу поэтапно, сохраняя в резерве необходимый объем койко-мест.

«Дефицит коек для больных недопустим. Необходимо отслеживать распространение инфекции и принимать решения о снятии ограничительных мер только в тесном взаимодействии с главным санитарным врачом региона», — отметил Комаров.

Также он отметил, что необходимо эффективно использовать имеющиеся мощности, поддерживать нормативный уровень охвата диагностики, продолжать обеспечивать пациентов с коронавирусом всем перечнем требуемых лекарств.

«Массовая вакцинация граждан должна быть в приоритете, и ее темпы в регионах округа должны расти», — подчеркнул полпред.

Кроме того, Комаров поручил усилить работу по нацпроектам «Здравоохранение», «Демография» и «Жилье», в рамках которых в 2020 году было переселено из аварийного жилья 24 тыс. жителей ПФО, построено 22 новых школы на 15 тыс. мест.

Обсуждался 800-летний юбилей Нижнего Новгорода. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о программе предстоящих торжеств и пригласил коллег принять участие в праздновании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 24 марта выявили 1535 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 1546 новых носителей коронавируса.

Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 568 258 случаев. Весной прошлого года максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

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