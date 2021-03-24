Ростов-на-Дону, , 20:58 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге в отношении таганрогского чиновника, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 24 марта.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в 2020 году руководитель муниципального казённого учреждения подписал акт о приёмке выполненных работ и справку об их стоимости, при этом установку и монтаж двух остановочных павильонов в Таганроге он не контролировал. Оборудование не соответствовало проектной и сметной документации. Однако подрядчик получил более 4 млн рублей.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего .