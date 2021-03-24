Рим, , 20:56 — REGNUM Власти Италии по-прежнему рассчитывают выйти на показатель в полмиллиона прививок от коронавируса в день, заявил в среду, 24 марта, премьер-министр Марио Драги.

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Нужно «компенсировать» отставание от графика, которое имело место в январе-марте, отметил он. Темпы вакцинации увеличиваются, если в январе-феврале прививали около 80 тысяч граждан в день, то в марте — уже 170 тысяч человек, добавил он.

Население Италии — 60 миллионов человек.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

В январе-марте 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикуют также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 24 марта, в Италии умерли 106 339 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 460 (днем ранее — на 551). Число подтвержденных носителей выросло на 21 267 (днем ранее — на 18 765). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 440 862 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 561 308 человек — на 654 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 657 587 человек (за день этот показатель вырос на 67 327), что составляет 4,41% населения Италии.