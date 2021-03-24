Тулуза, Франция, , 20:55 — REGNUM Префектура региона Окситания 24 марта подтвердила в своем Twitter, что 27 и 28 марта в Тулузе будет открыт крупный центр вакцинации на месте бывшего выставочного центра.

Зал бывшего Тулузского выставочного центра будет преобразован в так называемый властями вакцинодром (Vaccinodrome). Вакцинации будут проводиться с 9:00 до 19:00, и для реализации работы будут задействованы рабочий персонал больниц Тулузы, волонтеры и пожарные департамента Верхней Гаронны. Местные власти рассчитывают на вакцинацию 1000 человек в день. В Окситании, по данным Регионального агентства здравоохранения (ARS), на 23 марта было вакцинировано 10 процентов населения.

«Данная вакцинация предназначена, в частности, для лиц в возрасте старше 75 лет, а также для лиц в возрасте 18−74 лет с очень высокой степенью риска заболевания COVID-19 и для лиц в возрасте 50−74 лет с коморбидностью».

Они все получат дозу вакцины Pfizer/BioNTech. Через месяц они будут вызваны для второй инъекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Парижа Анн Идальго предложила вакцинировать «всех, кто хочет».