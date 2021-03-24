Тулуза, Франция, 24 марта 2021, 20:55 — REGNUM Префектура региона Окситания 24 марта подтвердила в своем Twitter, что 27 и 28 марта в Тулузе будет открыт крупный центр вакцинации на месте бывшего выставочного центра.
Зал бывшего Тулузского выставочного центра будет преобразован в так называемый властями вакцинодром (Vaccinodrome). Вакцинации будут проводиться с 9:00 до 19:00, и для реализации работы будут задействованы рабочий персонал больниц Тулузы, волонтеры и пожарные департамента Верхней Гаронны. Местные власти рассчитывают на вакцинацию 1000 человек в день. В Окситании, по данным Регионального агентства здравоохранения (ARS), на 23 марта было вакцинировано 10 процентов населения.
Они все получат дозу вакцины Pfizer/BioNTech. Через месяц они будут вызваны для второй инъекции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Парижа Анн Идальго предложила вакцинировать «всех, кто хочет».