Мадрид, , 20:51 — REGNUM Сегодня, 24 марта, портал COPE опроверг информацию о том, что Криштиану Роналду может вернуться в мадридский «Реал», напротив, «сливочные» вряд ли станут покупать нападающего «Ювентуса».

По данным портала, в мадридском клубе не рассматривают вариант возвращения именитого португальца, несмотря на все его заслуги перед командой. Руководство «Реала» планирует подписать новую звезду, которая сможет закрепиться в команде на долгие годы.

Ранее в СМИ появилась информация, что Криштиану Роналду, на фоне неудачного выступления «Ювентуса» и критики со стороны итальянских медиа и болельщиков, готов уйти из «Юве», если «Реал» будет заинтересован в возвращении футболиста.