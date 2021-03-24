Рим, , 20:47 — REGNUM Во время второй волны эпидемии коронавируса, в декабре 2020 — январе 2021 года, 93,2% граждан Италии, по их собственным словам, непрерывно носят маски на открытых пространствах, таковы результаты исследования национальной службы статистики Istat, опубликованные в среду, 24 марта.

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5,9% граждан в этот период отметили, что носят маски «часто». 84% респондентов использовали маски при любом контакте с посторонними.

По данным на 24 марта, в Италии умерли 106 339 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 460 (днем ранее — на 551). Число подтвержденных носителей выросло на 21 267 (днем ранее — на 18 765). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 440 862 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 561 308 человек — на 654 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 657 587 человек (за день этот показатель вырос на 67 327), что составляет 4,41% населения Италии.