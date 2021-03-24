Анкона, Италия, , 20:44 — REGNUM В итальянском регионе Марке (Анкона) зафиксированы два случая заражения «нью-йоркским» штаммом коронавируса, передают местные СМИ в среду, 24 марта.

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Речь идет о штамме, который был впервые идентифицирован в Нью-Йорке в ноябре 2020 года и распространен в первую очередь в США, в Италии он фиксируется впервые.

По данным на 24 марта, в Италии умерли 106 339 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 460 (днем ранее — на 551). Число подтвержденных носителей выросло на 21 267 (днем ранее — на 18 765). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 440 862 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 561 308 человек — на 654 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 657 587 человек (за день этот показатель вырос на 67 327), что составляет 4,41% населения Италии.