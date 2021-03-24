Милан, Италия, , 20:40 — REGNUM Североитальянский регион Ломбардия (Милан) будет находиться в «красной зоне» как минимум до Пасхи (4 апреля), сообщили в администрации региона в среду, 24 марта.

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Индекс распространяемости эпидемии в Ломбардии стабильно высок, оснований для снятия хотя бы части ограничений пока нет, сказано в заявлении.

По данным на 24 марта, в Италии умерли 106 339 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 460 (днем ранее — на 551). Число подтвержденных носителей выросло на 21 267 (днем ранее — на 18 765). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 440 862 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 561 308 человек — на 654 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 657 587 человек (за день этот показатель вырос на 67 327), что составляет 4,41% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.