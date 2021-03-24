Милан, Италия, 24 марта 2021, 20:40 — REGNUM О выписке итальянского экс-премьер-министра Сильвио Берлускони из клиники «Сан-Раффаэле» (город Милан, Италия) сообщает 24 марта ANSA.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Берлускони, лидер партии «Вперёд, Италия!», был в очередной раз госпитализировал 22 марта. Причины его госпитализации не разглашались.
Напомним, Берлускони в настоящее время 84 года, он наблюдается у кардиолога, кроме того, он перенёс коронавирусную инфекцию. Сейчас он является фигурантом уголовного дела в Италии.
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