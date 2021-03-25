Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Евросоюз пригласил президента США Джо Байдена принять участие в саммите в Брюсселе. Об этом 24 марта сообщает BBC.

Администрация Джо Байдена и Брюссель предвкушают встречу, как шаг к возрождению союзнических отношений Америки и Европы, которые ухудшились во время экс-президента США Дональда Трампа, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Пришло время возродить наш трансатлантический альянс», — написал Мишель в Twitter.

Напомним, что Саммит Североатлантического альянса (НАТО) в нынешнем году пройдет в режиме видеоконференции. Байден присоединиться к переговорам вечером 25 марта.