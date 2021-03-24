Екатеринбург, , 20:38 — REGNUM «Уральские авиалинии» намерены закрыть прямой рейс из Екатеринбурга в Минск. Об этом пишут СМИ.

По информации Накануне.Ru, причиной такого шага стал низкий спрос на данное направление. Представители перевозчика не исключили, что после отмены коронавирусных ограничений будет рассмотрен вопрос о возобновлении маршрута.

Полёты планировалось начать 11 февраля раз в неделю по четвергам. Стоимость перелёта могла составлять 10 176 рублей. Позднее начало полётов перенесли на 4 марта.