Киев, , 20:31 — REGNUM На Украине сотрудники Службы безопасности разоблачили и задержали гражданина Белоруссии, который «осуществлял разведывательную деятельность».

Об этом сообщает 24 марта пресс-служба СБУ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, задержание произошло в Волынской области Украины, которая граничит с территорией Белоруссии, расследование вело отделение контрразведки СБУ.

В сообщении отмечается, что гражданин был завербован КГБ Белоруссии направлен на Украину для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности. Для «шпионом» стояла задача по сбору актуальной информации о ситуации в приграничье: состояние защищенности государственной границы Украины; порядок его охраны; техническое оснащение, количество задействованного личного состава государственной пограничной службы Украины; характеризующие и компрометирующие данные на пограничников и таможенников и тому подобное.

СБУ отмечает, что от задержанного агента требовали наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу. Для решения этих задач задержанный пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих погранслужбы Украины из числа имеющих доступ к секретной информации.

Также спецслужба заявляет, что деятельность задержанного, среди прочего, имела целью организации провокаций и создания информационных поводов дляобвинений Украины в якобы поставках оружиядля дестабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии.

ИА REGNUM напоминает, что 24 декабря Александр Лукашенко заявил, что задержанная в декабре в Белоруссии группа Николая Автуховича готовила теракты по всей стране, для чего «тоннами везла оружие через Украину». Вечером того же дня в МИД Украины заявили, что категорически отвергают «очередные инсинуации» Минска, а в погранслужбе заявили, что в последние годы белорусская сторона любит озвучивать тему якобы контрабанды оружия через Украину, однако при этом ни разу официальные подтверждения Минском не предоставлялись.