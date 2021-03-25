Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Самым страшным для демократии является то, что люди начинают в ней разочаровываться. Об этом 24 марта сообщил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Самое опасное для наших демократий то, что они не совершенны и всегда такими останутся. Самое страшное то, что наши граждане перестают верить в способность демократии создать более идеальное общество», — заявил Блинкен.

Госсекретарь также подчеркнул, что проблемы неравенства, расизма и поляризации также вредят институтам демократии.

Отметим, что данное заявление Блинкен сделал во время выступления в штаб квартире НАТО в Брюсселе.