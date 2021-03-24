Турин, Италия, , 20:22 — REGNUM Сегодня, 24 марта, защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини поделился своим мнением о текущем положении в команде.

«Ювентус» не достиг того, чего от него ожидали. Проблема в «Ювентусе» в целом, а не в Пирло», — приводит высказывание игрока портал Calciomercato.

На данный момент «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 55 очков после 27 туров. «Интер», идущий в лидерах, набрал 65 очков.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роналду хочет вернуться в «Реал», будучи недовольным текущей ситуацией в итальянском клубе, объясняя это неудачным выбором главного тренера.