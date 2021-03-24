Киев, , 20:19 — REGNUM Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, занимавшему этот пост в период президентства Виктора Януковича, сообщили подозрение в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц путем подписания в 2010 году так называемых «Харьковских соглашений» с Россией.

Об этом 24 марта сообщает госбюро расследований (ГБР) Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что ГБР сообщило Азарову о подозрении по согласованию офиса генерального прокурора. Ведомство информирует, что досудебным расследованием установлено, что содержание и условия соглашений были «навязаны» Азарову на тот момент президентом России Дмитрием Медведевым в Москве в два часа ночи, 21 апреля 2010 года, накануне подписания документа.

ГБР утверждает, что достоверно понимая последствия подписания указанного соглашения для Украины, Азаров выполнил отведенную ему роль в совершении преступления, а именно — «обеспечил визирования и согласования проекта документов со стороны соответствующих должностных лиц, способствовал реализации интересов РФ при всех стадий согласования проекта соглашения до его осуществления».

Указанные действия совершались по предварительному сговору группой лиц с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, который в настоящее время скрывается от органа досудебного расследования в другом государстве, говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил СБУизучить обстоятельства голосования в 2010 году депутатов Верховной рады за т.н. «Харьковские соглашения» с Россией, когда Украина получала скидку на российский газ в обмен на продолжение базирования ЧФ РФ в Крыму.

12 марта стало известно, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту государственной измены из-за этих документов, а позже следователи спецслужбы провели обыски во властных структурах, которые были привлечены к подготовке и ратификации документов.