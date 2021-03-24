24 марта 2021 | Время чтения 8 мин

Расследования участившихся в последние годы актов вандализма в отношении мемориальных объектов памяти павшим в Великой Отечественной войне на вопрос «кто виноват?» дают ответ лишь в процессуальном смысле. Кто виноват: несовершенное образование, естественность забвения или тотальная деградация, и что со всем этим делать? Вопросы без чётких ответов…

Андрей Сафонов, , 21:35 — REGNUM Великая Отечественная война, без всякого сомнения — самая великая из войн, пережитых нашей страной на настоящее время. Память о ней стала одной из главных опор официальной идеологии, на базе которой шло формирование человека нового (советского) типа. Которое шло более чем успешно, правда — не на уровне так называемых элит. И лишиться этой основы новые-старые власти бывшей РСФСР не решились. В том числе и потому, что у формирователей идеологии «новой России» ничего нового, кроме поклонения «золотому тельцу», за душой на тот момент не оказалось.

Закат за монументом «Родина-мать зовет!» Александр Куликов © ИА REGNUM

Начались и активно продолжаются заигрывания с духовенством, что не могло принести немедленного и всеобъемлющего результата. И тут ресурс поминовения павших в Великую Отечественную и всего с нею связанного для достижения единства общества (либо видимости такового единства) оказался воистину бесценен. Тем более, что советское монументальное наследие, связанное с Отечественной, казалось таким неисчислимым, а благодарная память потомков победителей — нескончаемой. Но на выходе из этих времен стоят уже не только победители и их дети, но уже и внуки — разменявшие седьмой десяток предпенсионеры, которых лишь и касается расхожая фраза «Спасибо деду за победу!» с автомобильных наклеек. А вот кого касается лозунг «Можем повторить!» с них же — сказать сложно: за редчайшим исключением в каждом военкомате есть свой список уклонистов.

Однако при этом подавляющее большинство (86%) россиян, принявших участие в опросе, проведенном Музеем Победы на Поклонной горе в 2020 году в преддверии 75-летнего юбилея праздника, считают, что значение Победы в Великой Отечественной войне не ослабевает. Данные опроса опубликованы 6 мая 2020 года. По итогам исследования, две трети респондентов заявили о настоятельной необходимости беречь историческую память.

Со слов директора музея Александра Школьника, «68% участников опроса считают, что память о военном поколении нужно обязательно сохранять в музеях или учреждениях». Директор Музея Победы добавил, что современная молодежь воспринимает события войны как очень далекие. «Молодежь, люди до 25 лет, все чаще считают Великую Отечественную войну далекой историей и проявляют к ней все меньше интереса. Этот процесс естественный, военное поколение, к сожалению, уходит, если раньше мы говорили о воевавших отцах и дедах, теперь рассказываем молодежи о прадедушках и прабабушках. Память о войне и, главное, семейная память, постепенно стираются», — заключил он. Иллюстрацией к словам учёного является сообщение из Татарстана, где в городе Заинск вечером 16 марта дети сожгли памятник воину-освободителю, который, по мнению властей, был изготовлен подрядчиком из огнеупорных материалов. Поджигателями оказались три девочки и один мальчик 2010−2012 годов рождения.

Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду Дарья Антонова © ИА REGNUM

Здесь уместно напомнить, что ещё в апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества вводится уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. И как эта норма будет работать в данном конкретном случае — вопрос сколь творческий, столь и щекотливый. Причём — не только к родителям провинившихся, но, в основном — к организаторам муниципальных торгов. При этом ещё в 2015 году чиновники федерального уровня отмечали, что после распада СССР военные мемориалы в стране почти не устанавливались.

Совершенствование законодательства в области защиты мемориалов защитникам Отечества, а упомянутый выше закон — не первый и далеко не единственный нормативный акт в данном направлении — возводит память в Великой Отечественной войне в ранг культа. А культа без канонов не бывает. Потому в данном случае придётся определить ответственного и главного, то есть своего рода «Патриарха памяти павшим», «временно исполнять обязанности» которого приходится то президенту, то представителю ОНФ, то очередному представителю общественности или политической партии, решившей заработать очки на столь значимой теме.

Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ещё за год до 70-летия Победы, 4 июля 2014 года, Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» обеспечить учёт и бесперебойное функционирование на территории Российской Федерации мемориалов Вечный огонь, посвящённых памяти павших в Великой Отечественной войне. Доклад — 1 сентября 2014 г., далее — ежеквартально. Успешность исполнения данного поручения весьма условна. Правда, искать в том издержки исполнительского уровня не следует: Вечных огней слишком много. Из всех мемориальных огней на госохране Минкультуры находятся два памятника — Могила Неизвестного Солдата в Москве и мемориал на Мамаевом кургане в Волгограде.

В апреле 2015 года Министерство культуры, «Общероссийский народный фронт» и Министерство обороны впервые провели ревизию Вечных огней по всей России. Согласно результатам исследования, на тот момент в стране существовало более 3,6 тыс. мемориалов с Вечным огнем, из которых 22% функционировали постоянно, 77% — в праздничные дни, а 1% — не работали (планировалось отремонтировать их к 9 Мая 2015 года). На момент исследования, по оценкам специалистов, в год необходимо 400−500 тыс. рублей на поддержание одного Вечного огня.

Скульптурная композиция в центре Зала Воинской Славы на Мамаевом кургане. Рука погибшего героя, передающего следующим поколениям Вечный огонь жизни Анна Побежимова © ИА REGNUM

Только в двух из 85 субъектов РФ стационарных мемориалов не было — в Чукотском автономном округе и Магаданской области. Там передвижные Вечные огни привозят к месту торжеств на автомобиле и «включают» на время при помощи газового баллона.

А вот первый в мире Вечный огонь был зажжен во Франции после Первой мировой войны в 1923 году на Могиле Неизвестного Солдата у Триумфальной арки. И тоже неплохо охраняется: как «церемониально», с часовыми, так и иными, в том числе — негласными возможностями. В отличие от муниципальных памятников, с которыми и за рубежом, и у нас случается всякое. Вот только несколько разрозненных примеров.

В мае прошлого года полицейские установили личности подростков, потушивших Вечный огонь в Нижнем Тагиле. Оба подозреваемых — семиклассники одной из местных школ. Одному из них 13 лет, другому — 14. В декабре того же года девушки-подростки надругались над Вечным огнем, расположенным у монумента воинской и трудовой славы в Пензе. 22 марта этого года в Санкт-Петербурге подростки затушили Вечный огонь с помощью снега.

В Тольятти снова пришлось чинить Вечный огонь, который опять потушили подростки. Огонь потух 20 марта в 16:35 в результате хулиганских действий несовершеннолетних, бросивших кусок льда в горелку Вечного огня. В совершении правонарушения подозреваются трое подростков 13—15 лет. Горение Вечного огня в парке Победы было восстановлено утром в воскресенье, 21 марта службами городского хозяйства. С начала 2021 года это уже третий инцидент с Вечным огнем в парке Победы Автозаводского района. Сначала подростки бросили петарду в горелку, а чуть позже — забросали его снегом.

Вечный огонь в парке Победы г. Тольятти Ekoteplogaz.ru

Примечательно, что во всех перечисленных случаях, как и во многих подобных, расследованиям способствовали записи камер видеонаблюдения, установленных около мемориалов и на подходах к ним. Но — не везде. Потому инициатива сопредседателя центрального штаба ОНФ Елены Цунаевой по оборудованию мемориалов с Вечным огнем системами видеоконтроля весьма своевременна и похвальна. Но вряд ли достаточна: установка видеонаблюдения за Вечным огнем, возможно, и напугает кого-то из вандалов. Но своевременность реагирования реорганизованными и оптимизированными ниже всякого предела органами правопорядка не всегда может соответствовать накалу ситуации: в заданных условиях жизнь и здоровье граждан явно в куда большем приоритете, чем сохранность одного из Вечных огней.

Относительно периодически происходящих в Парке Победы Автозаводского района Тольятти актов детского вандализма по отношению к мемориалу следует заметить, что Вечный огонь в нём расположен вопреки техническим возможностям жилого района, газификация которого не планировалась из-за отсутствия в том необходимости. Газ же для Вечного огня поставлялся до недавнего времени в баллонах, что неудобно и чревато сбоями. На фото ниже — одна из таких «накладок», от 16 мая 2015 года — 70-летия Победы.

Кончен бал – погасли свечи. После праздника. Тольятти, Парк Победы. Фото 16 мая 2015 года Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Следует заметить, что безобразие с заваренной за ненадобностью горелкой Вечного огня через неделю после юбилея было пресечено прямым «выходом» на губернатора области, который проблему уладил. Правда, вопрос о целесообразности существования мемориала в таком вот уязвимом от поставок газа виде «висит в воздухе». Тем более, что в городе есть ещё один Вечный огонь — в Центральном районе, где к тому же проблем с газом нет.

По личному мнению автора, настоятельно желательна ревизия всех имеющихся мемориалов павшим защитникам Отечества (включая и прочие Отечественные войны — 1812, 1914 гг.) с целью определения ценности каждого из них для нашей Истории. Ликвидация некоторых — по причине износа, бездарности исполнения, исторической ничтожности — должны быть поставлены перед местными властями уважаемыми и компетентными институциями: Музеем Победы на Поклонной горе, ОНФ и уполномоченными от субъекта Федерации, на территории которого находится оцениваемый памятник.