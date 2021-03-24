Лондон, , 20:15 — REGNUM Мировые цены на нефть в среду, 24 марта, отыгрывают вчерашнее падение и растут более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

По данным торговой площадки на 19:49 мск, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае выросла на 5,89% и достигла $64,37 за баррель.

Тем временем фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 5,33% — до $60,84 за баррель.

Напомним, накануне цены на нефть на торгах упали более чем на 6%. Стоимость марки Brent опустилась ниже $61 за баррель впервые с начала февраля, WTI — ниже $58 за баррель.

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