Подгорица, , 20:14 — REGNUM В Черногории к 24 марта вакцинированы от коронавируса 11 857 человек, то есть 1,91 процента населения, об этом сообщается на сайте covidodgovor.me.

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Сообщается, что 1072 человека получили вторую дозу вакцины. По последним данным Института общественного здравоохранения Черногории, в настоящее время зарегистрировано 7694 активных случая коронавируса.

Общее количество смертей, связанных с COVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 1224 человека. С начала эпидемии общее количество зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом в Черногории составляет 88 550.