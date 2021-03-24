Подгорица, , 20:08 — REGNUM В Черногории, по данным статистического ведомства Monstat, в 2020 году 4941 человек сменили место жительства, а большинство жителей переехали из города Бело-Поле.

Положительное сальдо миграции, то есть большее количество иммигрантов, чем эмигрантов, было зарегистрировано в 11 муниципалитетах.

Больше иммигрантов, чем эмигрантов, было зарегистрировано в центральном и прибрежном регионе, тогда как отрицательное сальдо миграции в 907 человек было зарегистрировано на севере.

Наибольшая разница между количеством иммигрантов и эмигрантов за последний год была зафиксирована в Подгорице, куда иммигрировали 1763 человека и эмигрировали 999 человек.