Найроби, , 20:08 — REGNUM Первую российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» следует начать производить в Кении, чтобы обеспечить должный объём вакцинации.

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Об этом 24 марта заявила член комитета по окружающей среде и природным ресурсам парламента Кении Черити Катамби Чепквони в ходе конференции «Россия — Африка: возрождая традиции».

Чепквони «Для нас очень важно, чтобы мы с помощью России могли бы использовать вакцину «Спутник V» в качестве средства вакцинации населения и начать её производство в нашей стране».

Кенийский депутат поблагодарила Россию за помощь с поставками препарата от коронавсируса. Она добавила, что нужна не только вакцина, но врачи, а также соответствующая больничная инфраструктура для борьбы с COVID-19.

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