Рим, , 20:08 — REGNUM

По данным на вечер среды, 24 марта, в Италии умерли 106 339 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 460 (днем ранее — на 551), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 21 267 (днем ранее — на 18 765).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 440 862 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 561 308 человек — на 654 больше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 2 657 587 человек (за день этот показатель вырос на 67 327), что составляет 4,41% населения Италии.