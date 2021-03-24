Рим, , 19:59 — REGNUM Число мигрантов, прибывающих в Италию прежде всего из Ливии, продолжает увеличиваться, заявила в интервью La Repubblica в среду, 24 марта, глава МВД Италии Лучана Ламорджезе.

Речь идет уже о столь большом потоке, что необходимо «общее и конкретное» вмешательство со стороны Евросоюза, отметила она.

Страны ЕС должны оперативно договориться о перераспределении миграционных потоков, как это было сделано в 2019 году, добавила Ламорджезе.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему.