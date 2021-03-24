Ростов-на-Дону, , 19:58 — REGNUM О нашествии чаек заявили жители Ростова-на-Дону в социальных сетях. Учёные утверждают, что увеличение численности птиц связано с весенней миграцией. Вскоре они отправятся к местам гнездования.

«Зимой на наших водоёмах находились сизые чайки, которые сейчас улетают на гнездовье на север страны. На их место прилетают виды, которые у нас гнездятся: чайка-хохотунья, озёрная чайки. Но поскольку сейчас довольно сложные погодные условия, мигрирующие на север птицы задержались, пережидая непогоду и ожидая потепления», — рассказал доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии имени Ивановского Южного федерального университета Алексей Тихонов.

По словам учёного, птицам холод не страшен, если им хватает еды. К примеру, чайка-хохотунья — птица всеядная и достаточно агрессивная.