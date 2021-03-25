Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Против социальной сети Parler подал иск ее экс-гендиректор Джон Матце из-за того, что новое руководство украло почти половину доли его акций после беспорядков в Капитолии США. Об этом 24 марта сообщает Protocol.

«Parler захвачен и используется для политических и личных интересов ответчиков. Социальная сеть перестала служить платформой для выражения независимого мнения пользователей, как было задумано изначально», — утверждается в иске.

После того, как соцсеть удалили из App Store и Play Market после протестов в Капитолии, другие руководители не согласились на предложения Матцека обновить правила платформы, чтобы попытаться сохранить свободу выражения и исключить возможность распространение контента, подстрекающего к насилию.

Истец также заявил, что компания уволила его без оснований и оценила 40-процентную долю его акций всего в 3 доллара.

Напомним, что Матце покинул пост гендиректора Parler в феврале. Уже через две недели на должность был назначен глава движения Tea Party Patriots Марк Меклер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее малоизвестная за пределами США социальная сеть Parler столкнулась с жесточайшей обструкцией со стороны мировых интернет-гигантов после того, как в эту соцсеть стали переходить сторонники пока ещё действующего президента США Дональда Трампа и он сам.