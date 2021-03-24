Милан, Италия, , 19:55 — REGNUM Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони пробудет в миланском госпитале Сан Раффаэле лишь несколько дней, сообщил в среду, 24 марта, его адвокат Федерико Чиккони.

Ранее представитель политика сообщил, что отсутствие Берлускони на одно из судебных процессов, где он должен был выступить, связано с госпитализацией.

По какой именно причине 83-летний политик госпитализирован, адвокат сообщить отказался, отметив лишь, что речь не идет о «серьезных проблемах со здоровьем».