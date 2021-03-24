Барселона, Испания, , 19:51 — REGNUM Сегодня, 24 марта, президент Ла Лиги Хавьер Тебас дал комментарий насчет возможного ухода Лионеля Месси из «Барселоны».

«Я хочу, чтобы Месси остался. Здесь нельзя быть более или менее оптимистичным.

Я считаю, что это лучший игрок в истории. Если он думает о своих последних годах в футболе, то должен подумать и о бренде «Барселоны». Он уже становится личным и перейдет с Месси в жизнь после футбола.

Если он начал карьеру в «Барсе», то должен и продолжать ее там, чтобы сохранять целостность этого бренда.

Если бы я был советником Месси, то предложил бы сделать все возможное, чтобы остаться в «Барсе», потому что этот бренд будет служить ему в будущем. Если он проведет три или четыре года в клубе вроде «Сити» или «ПСЖ», то все будет выглядеть уже не так.

У него есть еще несколько лет игры в футболе, но бренд будет служить ему гораздо дольше», — приводит слова главы чемпионата Испании портал AS.

В текущем сезоне Лионель Месси принял участие в 26 матчах чемпионата и отличился 31 (23+8) очком по системе «гол+пас».