Рим, , 19:51 — REGNUM 60% избирателей итальянского популистского «Движения 5 звезд» полагают, что партии нужен «политический лидер», а 72% считают, что таким лидером должен стать экс-премьер Италии Джузеппе Конте, таковы итоги исследования Demos, опубликованные в среду, 24 марта.

Конте возглавлял правительство Италии с июня 2018 по февраля 2021 года, весной 2018 года он был приглашен на пост главы правительства «Движения» и правоцентристской «Лиги» в качестве «медиатора», и ту же роль играл в правительстве популистов и леволибералов (сентябрь 2019 — февраля 2021).

Конте уже сделали неформальное предложение стать членом «Движения» и возглавить его, политик даже проводит встречи от имени партии с представителями других структур, но официально его новый статус пока не утвержден.

Движение основано актером Беппе Грилло как «противостоящее истеблишменту». Партия широко использует механизмы «консультации» со своими избирателями на собственной интернет-платформе перед принятием особо важных решений.