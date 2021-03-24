Ярославль, 24 марта 2021, 19:44 — REGNUM Управляющий операционным офисом «Региональный операционный офис «Ярославский» Банка ВТБ Илья Гофтман задержан в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал «Ярновости».

Илья Гофтман
Илья Гофтман
Ярославское управление ФНС

По сведениям издания Гофтман задержан сотрудниками правоохранительных органов, причины задержания неизвестны. Офисы банка ВТБ в Ярославле работают в обычном режиме.

Илье Гофтману 40 лет, руководителем ярославской дирекции банка ВТБ он стал в апреле 2018 года. Банкир является членом Попечительского совета ЯрГУ имени Демидова и членом Общественного совета областного управления Федеральной налоговой службы, возглавляет комитет по финансовым рынкам Ярославской торгово-промышленной палаты.