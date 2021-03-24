Ярославль, 24 марта, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Управляющий операционным офисом «Региональный операционный офис «Ярославский» Банка ВТБ Илья Гофтман задержан в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал «Ярновости».

Ярославское управление ФНС Илья Гофтман

По сведениям издания Гофтман задержан сотрудниками правоохранительных органов, причины задержания неизвестны. Офисы банка ВТБ в Ярославле работают в обычном режиме.

Илье Гофтману 40 лет, руководителем ярославской дирекции банка ВТБ он стал в апреле 2018 года. Банкир является членом Попечительского совета ЯрГУ имени Демидова и членом Общественного совета областного управления Федеральной налоговой службы, возглавляет комитет по финансовым рынкам Ярославской торгово-промышленной палаты.