Москва, , 19:39 — REGNUM С 6 по 11 апреля в Москве в распределённом формате состоится Всероссийская олимпиада школьников по информатике и информационно-коммуникационным технологиям. В соответствии с приказом Минпросвещения РФ интеллектуальное состязание совместно организуют Московский физико-технический институт и фирма «1С». Впервые олимпиада проводится в тесной кооперации между академической школой и индустрией. По предварительным данным в мероприятии примут участие более 400 детей из 82 регионов, сообщает оргкомитет олимпиады.

7 апреля после торжественной церемонии открытия пройдёт пробный тур олимпиады, 8 и 9 апреля соответственно первый и второй туры. Торжественные церемонии открытия и закрытия, а также награждения победителей и призёров состоятся в дистанционном формате. Более полная информация о программе представлена на официальном сайте rosoi2021.net.

Их-за пандемии коронавируса участники должны иметь медицинскую справку о допуске к участию в олимпиаде, справку о санэпидокружении, а также отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее 72 часов до начала мероприятия.

Победа в заключительном этапе Всероссийской олимпиаде школьников даёт право поступить в любой вуз по профильной специальности без экзаменов.

По словам председателя оргкомитета олимпиады, директора фирмы «1С» Бориса Нуралиева, в современных условиях цифровой экономики важно, чтобы у российских школьников была возможность познакомиться с ИТ-профессиями, получить современное образование, поступить в ведущие ИТ-вузы и выстроить карьерную стратегию. «Олимпиады — один из самых масштабных и эффективных инструментов развития талантов, который направлен на достижение этих целей. Именно поэтому фирма «1С» уже много лет поддерживает олимпиадное движение», — подчеркнул он.

В свою очередь заместитель председателя оргкомитета олимпиады, директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев отметил, олимпиада — это не только соревнование, хотя спортивный азарт безусловно присутствует. «Главная задача — показать нашей молодёжи перспективные пути самореализации, созидательного труда, который приносит пользу обществу и даёт достойные гонорары», — заключил Малеев.

Информатика и информационно-коммуникационные технологии сегодня находятся на пике популярности и в фокусе внимания государства. До 2024 года количество бюджетных мест в вузах для подготовки ИТ-специалистов увеличится на 120 тысяч. Спрос на квалифицированные кадры по этим направлениям на рынке труда постоянно растёт, что приводит к увеличению заработных плат, которые на сегодняшний день одни из самых высоких как для молодых специалистов, так и для профессионалов отрасли.