Екатеринбург, , 19:45 — REGNUM Центральная Азия в скором времени станет предметом торга между Турцией и Россией, заявил член общественного совета при президенте Киргизии, политолог-исламовед Кадыр Маликов на круглом столе в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт напомнил, что Турция сформировала два проекта: пантюркизм, подвид национализма, связанный со светской Турцией, и неосманизм, «новый проект возвращения османского величия на основе Турции». Страна намерена заявить о себе как о самостоятельном игроке на Ближнем Востоке, сказал Маликов. Также её интересуют страны ЦА.

«Центральная Азия будет предметом торга с Россией», — считает политолог.

Опасения эксперта вызвало состояние Киргизии, которую он назвал «самым слабым звеном в Центральной Азии». После недавней смены власти в государстве продолжается оставаться нестабильной внутриполитическая ситуация. «Это состояние продлится до осени, и этот временной люфт может быть использован внешними силами для дестабилизации всего региона», — сказал Маликов.

Если Китай заинтересован в стабильности в регионе, чтобы организовать сухопутный товарный поток в рамках концепции «Один пояс — один путь», то США могут для сдерживания КНР пойти на дестабилизации Центральной Азии.

«В Казахстане тоже не самая здоровая общественно-политическая обстановка, подрыв Кыргызстана может вызвать цепную реакцию», — опасается Маликов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян выразил свои сомнения в том, что проект неоосманизма «совместим с Россией».

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