Москва, , 19:31 — REGNUM Сегодня, 24 марта, портал Metaratings.ru рассказал об интересе «Спартака» к полузащитнику «Локомотива» Максиму Мухину.

По данным источника, агент футболиста Вадим Шпицев несколько раз посещал офис «Спартака». Также известно, что «Локомотив» продолжает вести переговоры с представителями футболиста о продлении контракта.

В действующем соглашении Мухина с «Локомотива» есть пункт о выкупе прав на футболиста за 15 миллионов рублей.

Ранее в СМИ появлялась информация, что сторона Мухина отказалась от предложения «Локомотива» подписать контракт с зарплатой в размере 1 миллиона рублей в месяц. Мухин ждет более весомого предложения от «Спартака».

В текущем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 6 матчах чемпионата России за «Локомотив» и не отличился результативными действиями. Ранее игрок был вызван в национальную сборную России.