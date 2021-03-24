Челябинск, , 19:29 — REGNUM Самолёт авиакомпании «Россия» Челябинск — Москва вылетел с опозданием более чем в шесть часов. Об этом говорится на сайте аэропорта столицы Южного Урала.

Рейсы FV 6258 и авиакомпании «Аэрофлот» SU 6258 должны были состояться в 12:40 по местному времени. Фактически же «Суперджет» вылетел лишь в 18:44. Отметим, в 19:04 он прибыл в аэропорт «Шереметьево». Там его ожидали в 13:20.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной задержки стала неисправность лайнера, прилетевшего из Москвы. Неполадка была выявлена при заруливании на стоянку.

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