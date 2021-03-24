Москва, , 19:44 — REGNUM Рэпер Джиган подарил новый автомобиль своей жене Оксане Самойловой. Он опубликовал фото подарка в своём Instagram-аккаунте 24 марта.

https://www.instagram.com/p/CMzkLQgnjaQ/

На фотографии рэпера запечатлена машина марки Rolls Royce. Стоимость такого автомобиля составляет более 23 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что Джиган (настоящее имя — Денис Устименко) — украинский и российский рэп-исполнитель. Он женат на Оксане Самойловой с 2012 года, вместе пара воспитывает четверых детей.

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