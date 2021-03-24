Москва, , 19:25 — REGNUM Идея сократить рабочую неделю в России до четырех дней возникла не из принципа филантропии, а имеет под собой сугубо экономические причины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

«Сама идея сокращения рабочей недели до четырех дней, а я считаю, что нужно ее сокращать и в днях, и в часах, родилась не из философских изысканий, справедливости, а из экономического кризиса, экономических проблем», — заявил собеседник ИА REGNUM.

По его мнению, данная инициатива является реформисткой мерой, цель которой — получить более стабильную ситуацию в стране, а также лучшую основу для экономического роста.

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