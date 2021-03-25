Вашингтон, , 07:58 — REGNUM США выступили в поддержку создания международной платформы для Белоруссиипо привлечению виновных к ответственности (International Accountability Platform for Belarus, IAPB). Об этом 24 марта сообщается на сайте Госдепартамента США.

Известно, что Штаты подписали документ в поддержку IAPB совместно с 19 другими странами.

«Мы поддерживаем стремление граждан Белорусии добиться демократии в стране. Мы с осуждением относимся к систематическим и грубым нарушениям прав человека в Беларуси, а также неуважению к демократическим принципам и верховенству закона», — сообщается в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, США считают, что жителей Белоруссии, устремлённых к «демократическому будущему», необходимо поддержать, а против официальных белорусских властей предпринять определённые меры. Об этом говорится в проекте резолюции, который члены палаты представителей США Уильям Китинг, Марси Каптур (демократы) и Брайан Фицпатрик (республиканец) внесли на рассмотрение Конгресса.