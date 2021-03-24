Нью-Йорк, США, , 19:21 — REGNUM Российских войск в Ливии нет, зато там есть военные ряда стран НАТО, заявил 24 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

Российский дипломат в очередной раз напомнил, что в Ливии нет военных из России, «а если кто из наших граждан и присутствует в Ливии, но они не представляют российское государство».

Комментируя заявление французского президента Эммануэля Макрона, который призвал Россию «уйти из Ливии», и слова британского постпреда при ООН Барбары Вудворд, осудившей присутствия в Ливии «российских наёмников», дипломат сказал, что граждане тех государств, чьи эксперты обвиняют Москву в присутствии военных в Ливии, как раз таки «активно орудуют» там.

Небензя «Понятно, что некоторые подобные операции невозможно провести без поддержки правительств. Так что вместо этих рассуждений неплохо было бы посмотреться в зеркало».

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