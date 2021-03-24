Москва, , 19:22 — REGNUM Идея сперва перевести на четырёхдневную рабочую неделю женщин является негативным проявлением неолиберализма и приведёт к негативным последствиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя подобную инициативу.

По мнению эксперта, начинать реформу с женщин или каких-то других групп населения будет ошибкой. Ее нужно сделать всеобщей и стандартной. Иначе эта инициатива будет обречена на провал.

«Работодатели не будут брать женщин, заявляя: зачем мне нужен человек, который работает четыре дня? Все такого рода изменения в законах, связанные с сокращением рабочей недели, рабочего дня — они работают только потому, что носят всеобщий и обязательный характер. Если начать придумывать в неолиберальном духе частности: здесь такие права, а здесь другие, все посыплется. Ничего не будет работать должным образом. Стандартное решение: всеобщее сокращение рабочей недели или рабочего дня», — заявил собеседник ИА REGNUM.

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