Пермь, , 19:25 — REGNUM В Перми возбудили уголовное дело по факту фальсификации губернаторских выборов на семи избирательных участках Свердловского района города. Об этом на своей странице в соцсети сообщил политолог Виталий Ковин.

«Дело расследуется теми же сотрудниками, которые совсем недавно довели до суда дело о фальсификациях на досрочном голосовании в Пермском районе (председатель УИК получила штраф в 50 тыс.), то есть они уже прекрасно понимают, как на выборах все устроено. Надеюсь, что это станет хорошим предупреждением в преддверии большой кампании в сентябре 2021 года», — сказал он.

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По словам политолога, сначала следователи отказали в возбуждении уголовного дела. Но после его жалобы в прокуратуру постановление отменили. За два-три часа до окончания голосования произошел резкий скачок явки на семи участках. Изучив записи видеотрансляций с участков, которые были сделаны у урн для голосования, активисты движения «Голос» выяснили, что фактически явка составила примерно на 2070 человек меньше, чем было указано в данных ГАС, сообщает издание «Коммерсантъ».

Напомним, 13 сентября в Пермском крае завершились губернаторские выборы. На пост главы региона претендовали четыре кандидата — самовыдвиженец Дмитрий Махонин (на тот момент врио губернатора), Ксения Айтакова (КПРФ), Олег Постников (ЛДПР) и Евгений Козлов («Патриоты России»). Победу одержал Махонин, набрав 75,71% голосов.

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