Беслан, Северная Осетия, , 19:10 — REGNUM В Северной Осетии по горячим следам задержаны трое подозреваемых в убийстве депутата горсобрания Тамерлана Торчинова. Информация о задержании двоих из них появилась на сайте Следственного комитета по региону днем 24 марта. К вечеру этого же дня сообщили о третьем задержанном.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержаны два местных жителя 1985 года рождения, которые дали признательные показания и показали место захоронения потерпевшего», — говорится в сообщении СКР.

О третьем задержанном известно, что ему 44 года, он является местным жителем.

Напомним, об исчезновении депутата Бесланской гордумы Тамерлана Торчинова стало известно 22 марта. Он пропал во время прогулки по Бесланскому ипподрому, расположенному в Правобережном районе республики. На месте его исчезновения осталась машина «Лексус». Днем позже было обнаружено тело депутата с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия» и «Убийство».

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