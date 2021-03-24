Москва, 24 марта, 2021, 19:06 — ИА Регнум. В Госдуме назвали предсказуемым решение Канады ввести санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«Канада предсказуемым образом присоединяется к западным «санкциям абсурда». Черный список Оттавы практически дублирует аналогичный Вашингтона», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Канадские рестрикции также абсолютно бесполезны, поскольку фактически повторяют ограничения для руководителей спецслужб и правоохранительных органов, прописанные в российском законодательстве, отметил парламентарий.

«Таким образом, санкции коллективного Запада носят популистский характер, вводятся по абсолютно голословным причинам и являются одним из инструментов сдерживания и вмешательства в дела суверенной России», — подчеркнул Слуцкий.

Он заверил, что решение Канады без соразмерного и адекватного ответа Россия не оставит.

Канада ввела санкции в отношении девяти чиновников из России, в их числе глава ФСИН, глава ФСБ, генпрокурор и другие.