Москва, , 19:08 — REGNUM Переход на четырёхдневную рабочую неделю приведёт к росту производительности труда в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов, комментируя подобную инициативу.

В экономической истории сокращение рабочей недели выступало мощным стимулом внедрять новое оборудование. В России работодатели зачастую любят жаловаться на низкую производительность труда в стране. Однако вина в этом лежит на них, считает собеседник ИА REGNUM.

«Производительность труда зависит не от работника, а от капиталовооружённости труда. С современными технологиями, оборудованием, с вложением. Как только доступ к рабочей силе становится более ограничен, и она становится дороже, а в России очень важно сделать рабочую силу дороже, работодатели тут же начинают интересоваться новыми технологическими ращениями и прекращают своё пустое, лицемерное нытье на тему того, что не растёт производительность труда», — заявил эксперт.