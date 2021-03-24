Ярославль, , 19:05 — REGNUM В Ярославле сохраняется тенденция сокращения смотрения традиционного ТВ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный отчет телеизмерителя — компании «Медиаскоп» за 2020 год.

В среднем за сутки телевизор включали 378 300 жителей Ярославля, или 65,2 процента от общего числа ярославцев старше 4 лет. Годом ранее телезрителей у экранов в среднем было на 5 тысяч больше, за два года аудитория традиционного ТВ потеряла уже 15 тысяч ярославцев, за три года — 34,5 тысячи человек.

В 2020 году телезрители в Ярославле включали ТВ в среднем на 3 часа и 18 минут в день, годом ранее проводили у телевизора на 8 минут дольше. Если смотреть по аудиториям, то самое значительное сокращение телесмотрения показали жители Ярославля старше 54 лет. В 2020 году они сидели у «голубых» экранов на 33 минуты меньше, чем годом ранее, в среднем за сутки это 5 часов и 17 минут.

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