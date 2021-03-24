Лос-Анджелес, США, , 19:02 — REGNUM Американская модель Кайя Гербер примет участие в съёмках десятого сезона сериала «Американская история ужасов». Об этом 24 марта сообщил исполнительный продюсер шоу Райан Мерфи в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CMxo9DUH94Z/

Мерфи подписал публикацию: «Очень рад сообщить, что Кайя Гербер присоединилась к семье «Американской истории ужасов». Недавно стало известно, что в сериале также снимается актёр Маколей Калкин.

ИА REGNUM напоминает, что Кайя Гербер — американская модель, начавшая свою карьеру в 2016 году в возрасте 14 лет. Она является дочерью модели Синди Кроуфорд и бизнесмена Ренди Гербера.

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